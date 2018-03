Ostergarten ist Blickfang in Buch

Im Weisendorfer Ortsteil ist jetzt der geschmückte Ostergarten am Fuße des Glockenturmes wieder ein richtiger Blickfang im Dorf. Die überlebensgroße Hasenfamilie und der liebevoll geschmückte Handwagen sind der Hingucker. "Ständig bleiben Leute stehen, halten mit ihren Autos an, um sich alles genau anzuschauen", weiß Nachbar Andreas Seitz. Mit viel Liebe zum Detail macht sich die Dorfgemeinschaft jedes Jahr an den Schmuck der Ortsmitte. Foto: Richard Sänger