Osterfeuer und Eier

Der SPD-Ortsverein Wirsberg veranstaltet am Samstag, 31. März, ab 18 Uhr sein traditionelles Ostereiersuchen mit Osterfeuer am Wirsberger Marktplatz. Für "Klein und Groß" werden von seinen Helfern viele bunte Ostereier in der Grünanlage beim Hubertushof versteckt. Als Überraschung kommt der flotte Osterhase motorisiert vorbei und hat Süßigkeiten für die Kinder dabei. Im Anschluss kann man sich mit etwas Warmem stärken und den Abend bei gemütlichem Zusammensein ausklingen lassen. red