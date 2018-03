Ostereiersuche im Wildpark Klaushof

Der Osterhase kommt am Ostersonntag, 1. April, von 9 bis 12 Uhr in den Wildpark Klaushof. Er wird Ostereier entlang aller Wege im Wildpark verstecken. Nur eine Bitte hat er: Denkt daran, dass alle Kinder sich über gefundene Eier freuen. Diejenigen, die nichts gefunden haben, müssen aber nicht traurig sein. Sie bekommen am Ausgang ein kleines Osternest. sek