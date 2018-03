Ostereiersuche für guten Zweck

Unter dem Motto "Finde ein Ei und gib eine Spende frei" veranstaltete auch in diesem Jahr das Team von "Genial Pro Spaß" zum Start in die Osterferien eine Ostereiersuche im Adelsdorfer Schloss.

Die Resonanz war überwältigend, resümierte Karin Mirwald. Eine Vielzahl an Kindern mit ihren Eltern beteiligte sich an der Suche und durchkämmte jeden Winkel im Schlossgarten. Es sei sehr schön, dass man das Schloss nun auch für diese Art von Veranstaltungen nutzen kann, erklärte Jana Borger von "Genial Pro Spaß".

Bürgermeister Karsten Fischkal spendete für jedes gefundene gefärbte Osterei 50 Cent, die mit dem Erlös der Getränke an die Kinderonkologie der Uni Erlangen für die Anschaffung moderner Geräte für Diagnostik und Therapie gehen. Unterstützt wird damit eine Aktion, die Harald Trautner vom BRK Erlangen ins Leben gerufen hat: "Geld oder Haare". red





Foto: Harald Trautner Mitte kniend