Ostereiermarkt an den nächsten zwei Wochenenden

Sich inspirieren lassen sowie Osterschmuck und Eier kaufen können die Besucher des Pfalzmuseums Forchheim auf dem 13. Internationalen Ostereiermarkt "Allerlei aus Ei" mit wechselnden Ausstellern an den kommenden zwei Wochenenden.Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, und dem Osterwochenende vom 31. März bis zum 2. April von 9.30 bis 18 Uhr können die Besucher des Museums neben den Sonderausstellungen zur Passionszeit auf diesem besonderen Markt Kunst am Ei erleben. Wechselnde Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen ihre filigranen Kunstwerke im Erdgeschoss der Kaiserpfalz und verkaufen die Objekte auch. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.Einzelne Termine zum Rahmenprogramm und weitere Informationen können im Internet unter kaiserpfalz.forchheim.de abgefragt werden. red