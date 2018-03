Am Ostermontag, 2. April, lädt der ADFC Forchheim zu einer Osterbrunnentour mit dem Fahrrad ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen. Größtenteils auf Rad- oder Wirtschaftswegen besuchen die Radler die Osterbrunnen in Gosberg, Kunreuth, Weingarts, Mittelehrenbach, Leutenbach, Kirchehrenbach und Weilersbach. Die 35 Kilometer lange Strecke mit einigen Steigungen ist für gut trainierte Tourenradler geeignet. Eine Mittags- und eventuell eine Kaffeepause sind eingeplant. Näheres unter www.adfc-forchheim.de . red