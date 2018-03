Osterbrunnenfahrt mit dem Altenkreis

Der Altenkreis St. Martin führt am Mittwoch, 4. April, eine Osterbrunnenfahrt durch. Es geht unter anderem durch Rettern, Gunzendorf, Tiefenpölz, Ebermannstadt, Moggast und Bieberbach. Um 15.30 Uhr wird im Heiligenstadter Gasthaus "Egloffsteiner Hof" Kaffee getrunken. Einstiegsmöglichkeiten sind in Forchheim um 11.45 Uhr am Autohaus Harrner, um 12 Uhr am Rathaus und um 12.05 Uhr am Netto. Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 09191/2234. red