Osterbrunnenfahrt der Senioren

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt dieses Jahr wieder zu einer Osterbrunnenfahrt ein. Termin ist Dienstag, 3. April. Die Tour führt durch die Fränkische Schweiz. In Egloffstein besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken. Von dort aus findet eine zweistündige, von einem Heimatführer begleitete Rundfahrt zu interessanten Osterbrunnen der nördlichen Region statt. Am späten Nachmittag wird das Levis-Strauss-Museum in Buttenheim besucht, bevor der Tag mit einem Abendessen in Willersdorf ausklingt. Abfahrt ist um 12 Uhr. Haltestellen: Aischtalhalle - Am Grasigen Weg - Große Bauerngasse - Am Bahnhof - Erlanger Straße. Die Rückkunft ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen. Weitere gibt es bei Hackenberg, Telefon 09131/8495. red