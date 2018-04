Osterbrunnen wird geschmückt

Für die Gestaltung des Osterbrunnens am Dorfplatz stehen zwei Arbeitseinsätze an, wie der Gartenbauverein informiert und zwar am 19. und 21. März um 14.30 am Dorfplatz. Bitte Arbeitsmaterialien und Werkzeuge mitbringen. Am Sonntag, 25. März, findet ab 15 Uhr ein vorösterlicher Seniorennachmittag im Feuerwehrhaus statt. Bei Kaffee und Kuchen und einem kleinen Bildervortrag bleibt genügend Zeit für Gespräche. red