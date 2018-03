Osterbrunnen am Gabelmoo

Der Rotary-Osterbrunnen am Gabelmann gehört in Bamberg schon fast zur Tradition. Auch dieses Jahr verkauft der Rotary-Club Bamberg-Schloß Geyerswörth wieder in der Woche vor Ostern Ostereier für einen guten Zweck. Die Eier kosten ein Euro pro Stück und können mit nach Hause genommen oder - noch besser! - an den Gabelmann-Brunnen gehängt werden. Der Erlös geht an karitative Projekte in der Region.

"Das Brunnenschmücken ist in Franken ein schönes Brauchtum und bei uns kann man damit sogar Gutes tun", betont Detlef Frank, Präsident des Rotary-Clubs Bamberg Schloß-Geyerswörth, in der Pressemitteilung. "Nicht nur die Passanten freuen sich über den Osterschmuck am Gabelmann-Brunnen, auch viele hilfsbedürftige Menschen in Bamberg, die wir durch den Eierverkauf finanziell unterstützen können."



Am Samstag ist Start

Zudem gibt es laut Frank inzwischen schon "Stammkunden", die jedes Jahr mit ihrem Eierkauf mithelfen, den Gabelmann-Brunnen in einen Osterbrunnen zu verwandeln. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und die Stadt unterstützen diese Aktion ebenfalls. Der Ostereier-Verkauf am Gabelmann startet am kommenden Samstag, 24. März. red