Osterausflug geht auch mit dem öffentlichen Nahverkehr

Auch wenn es regnet



Die Tagestickets des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg können am Osterwochenende flexibel genutzt werden, teilt der VGN mit. Sie gelten wahlweise am Samstag und Sonntag (31. März/1. April) oder Sonntag und Montag (1./2. April), also jeweils zwei Tage lang. Am Kar-freitag gelöste Tickets gelten nur an diesem Tag.Die passende Fahrkarte für den Osterausflug ist das Tagesticket Plus. Damit sind sechs Personen (davon maximal zwei ab 18 Jahren) mobil. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. In der verbundweit gültigen Variante kostet es 19,70 Euro.Insgesamt rund 300 Freizeittipps bietet der VGN auf seinen Freizeitseiten für abwechslungsreiche Unternehmungen an.Insgesamt 18 neue Tipps, darunter zwei Städtetouren, eine Kinderwanderung, eine Radtour, eine Drei-Tages-Wanderung sowie eine Sammlung von zehn Fahrradtouren speziell für Familien hat der VGN neu aufgelegt.Übrigens gibt es auch für schlechtes Wetter Anregungen vom VGN: Über 100 Freizeiteinrichtungen bieten VGN-Kunden bei Vorlage eines Fahrscheins eine Eintrittsermäßigung, darunter auch Thermen, Museen, Tropfsteinhöhlen oder Indoor-Erlebnisparks. Mehr Infos findet man auf www.vgn.de/freizeit