Osterandacht in der Kapelle

Der Förderverein Effeltermühle lädt am Ostermontag, 2. April, zur traditionellen Osterandacht ein.

Pfarrer Martin Gundermann wird den Gottesdienst mit den Gläubigen um 14 Uhr in der Franziskus-Kapelle an der Mühle feiern und die Osterkerze für dieses Jahr entzünden. Nach der Andacht gibt es Kaffee und Kuchen. red