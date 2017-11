Ortsvereine gedenken der Toten

Die Totenehrung beginnt in Garitz am Samstag, 18. November, um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Nepomuk-Kirche. Im Rahmen des Gottesdienstes, der vom Gesangverein Garitz mitgestaltet wird, werden die im Jahr 2017 verstorbenen Mitglieder aller

Vereine namentlich genannt. Im Anschluss an den Gottesdienst findet am Kriegerdenkmal eine Feierstunde statt, die von der Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz, dem Gesangverein und den Fahnenabordnungen der Vereine ausgestaltet wird. Von städtischer Seite wird Bürgermeister Thomas Leiner die Gedenkrede halten, von den Ortsvereinen aus wird es deren Sprecher Klaus Werner sein. sek