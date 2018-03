Ortstermine beim Gemeinderat

Die Gemeinderäte Thundorf kommen am Donnerstag, 22. März, um 18 Uhr zu einem Ortstermin in Theinfeld am Feuerwehrhaus zusammen. Dabei wird auch über die Begrünung der Verkehrsinsel Weichselgarten und die Aufstellung einer Dorflampe am Ende Weichselgarten beraten. Eine Sitzung schließt sich gegen 19 Uhr im Rathaus in Thundorf an. sek