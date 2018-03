Ortsnetze werden gespült

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe führt seine Spülungen der Ortsnetze durch. Gespült wird am April und zwar in Windheim am 25., in Aschach am 23., 24. und 25. Mai. Großenbrach ist am Montag, 28. Mai, an der Reihe, Hohn am 29. Mai, Uhr und Bad Bocklet am 6. und 7. Juni sowie am 8. Juni. Während der Spülung kann es gelegentlich zu Druckschwankungen und Eintrübungen des Wassers kommen. sek