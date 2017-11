Ortsburschen und -madle spenden Senioren 600 Euro

"Kerwa ist nur einmal im Jahr" lautete das Motto der Uehlfelder Kerwa. Und dass diese fränkische Tradition nicht nur Spaß macht, sondern auch Gutes getan wird, bewiesen die Burschen und Madle mit ihrer großzügigen Spende an das Vitanas Seniorenzentrum Rosenpark. 600 Euro wurden während der Auftaktveranstaltung, dem Dämmerschoppen, unter der Leitung von Dominik Stoll und Annalena Willner für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt. Jedes Jahr wird damit eine andere Organisation innerhalb der Gemeinde unterstützt. Diesmal fiel die Wahl auf das Seniorenzentrum.

Die Ortsburschen sind für die Planung und Organisation der Kerwa verantwortlich. Dieses Jahr wurden für den traditionellen Umzug sechs Kerwawagen in liebevoller Handarbeit gefertigt. Die Ortsburschenschaft existiert seit 1948 und ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Nachwuchsburschen und -madle sind immer willkommen, damit diese Tradition noch lange weiterlebt. Das Mindesteintrittsalter beträgt 16 Jahre. Interessierte können sich bei Dominik Stoll oder Annalena Willner informieren.

"Wir überlegen im Haus gemeinsam, was wir dank der großzügigen Spende realisieren möchten. Vermutlich wird ein Großteil in seniorengerechte Gesellschaftsspiele und weitere Beschäftigungsmöglichkeiten investiert. Wir sind sehr dankbar, dass wir dank des sozialen Engagements der Ortsburschen diese Möglichkeit bekommen", so Karin Finster, die Leiterin des Seniorenzentrums. red