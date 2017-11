Orientalisches Fingerfood

Am morgigen Mittwoch startet die neue Veranstaltungsreihe "Kulturen erleben" im evangelischen Gemeindehaus, Kronacher Straße 16. Von 17 bis 19 Uhr ist eine gute Gelegenheit, in netter Atmosphäre Neues und Interessantes zu entdecken. So kann man bei passender Hintergrundmusik etwas über die Zubereitung von orientalischem Fingerfood erfahren und beim Genießen ungezwungen ins Gespräch kommen. Eingeladen sind Einheimische genauso wie neu in die Region Zugezogene. "Kulturen erleben " ist die Fortführung der Veranstaltungsreihe "Café der Begegnung" mit etwas anderer Ausrichtung. Veranstalter sind weiterhin die Aktiven Bürger in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lichtenfels. red