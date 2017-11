Orientalische Märchen in der Volkshochschule

In fantasievolle exotische Welten entführt Kursleiterin Petra Friesl am Freitag, 24. November, Kinder ab zehn Jahren. Der Abend unter dem Motto "Literatur aus dem Orient", findet von 17.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule Rauhenebrach in der Obersteinbacher Straße 4 in Untersteinbach statt. Die Teilnehmer lesen bei Kerzenschein und Minztee die bunten Märchen aus 1001 Nacht. Orientalische Klänge und kleine Köstlichkeiten runden den spannenden Abend ab. Die Kinder können sich verkleiden oder mit Tüchern schmücken. Anmeldungen sind möglich bei der Gemeinde Rauhenebrach (Telefon 09554/92210). red