Orgelmusik in Steppach

In der evangelischen Dorfkirche St. Erhard (Steppacher Berg 70) in Steppach lädt am Samstag, 18. November, ab 19 Uhr der Organist Hans-Georg Popp zu Orgelmusik zum Ende des Kirchenjahres ein. Er spielt Werke unter anderem von Böhm, Walter und Leibe. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird am Ausgang der Kirche gebeten. red