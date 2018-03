Orgelkonzert zur heiligen Woche

Am Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Nikolaus ein Orgelkonzert mit Thomas Köhler aus Weißenohe statt. Klangvolle Orgelwerke sollen zur Einstimmung in die heilige Woche ihren Platz finden. Dabei gilt es, den musikalischen Spagat zwischen dem Jubel am Palmsonntag über die Todesstunde Jesu bis hin zur Osterfreude zu finden. Dies soll mit acht Orgelwerken zum Ausdruck kommen. Festliche Musiken von Karg-Elert und Mouret bilden die Eckpfeiler. Ein "Ave Maria" von Caccini, das "Largo" von Händel und "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" von Bach bringen die Ruhe und gedämpfte Stimmung näher. Das Concerto G-dur BWV 592 von Bach, ein Orgelkonzert von Händel und eine Sonate von Loillet verkörpern die schwankenden Gefühle zwischen Freud und Leid sowie Besinnung und Nachdenklichkeit in Erwartung der Auferstehung. Das Programm verspricht eine musikalische Brücke zwischen den Festtagen Palmsonntag oder Ostern zu werden. red