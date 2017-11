Opelfahrerin verliert Kontrolle über Auto

Mit leichten Verletzungen der Fahrerin und einem Gesamtschaden in Höhe von 4300 Euro ging ein Unfall aus, der sich am am frühen Dienstmorgen um 5.35 Uhr auf der B 279 ereignete. Eine 22-jährige Opelfahrerin verlor bei der Fahrt in Richtung Süden die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach rechts ins Bankett und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand. Dort wurde sie von Ersthelfern betreut, bis der Rettungsdienst kam.