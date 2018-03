Opel macht sich selbstständig

Ein 36-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag einen Opel Astra in Oberwohlsbach an einem Hang abgestellt, diesen offenbar aber nicht richtig gesichert. Als er kurze Zeit später wieder zu seinem Wagen wollte, war dieser verschwunden. Er fand ihn etwa 120 Meter weiter bergab an einem Baum. Zuvor hatte der führerlose Wagen eine Hecke überfahren. Schaden: etwa 10 000 Euro. pol