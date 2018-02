Opel-Fahrer wird in die Klinik gebracht

Am Montagmorgen ist in Neunkirchen am Brand ein 23-jähriger Opel-Fahrer in der Forchheimer Straße wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterglatter Straße auf das Fahrzeugheck eines am Straßenrand geparkten Wagens einer 47-Jährigen gefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5000 Euro, wie die Polizei Forchheim berichtet. Der Opel-Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim gebracht.