Oozünderlauf am Samstag

Der TV Schwürbitz richtet am Samstag, 24. März, seinen 6. Oozünderlauf aus. Auf dem Programm stehen fünf Läufe. Der erste Lauf über 300 Meter der Bambini (Jahrgänge 2011 und jünger) findet um 13 Uhr statt.Zur gleichen Zeit starten die Nordic Walker über 10 Kilometer. Um 13.30 Uhr schickt der Starter die U10 und U12-Schüler (Jahrgänge 2010 bis 2009 und 2008 bis 2007) auf ihre 800 Meter. Lauf drei startet um 13.45 Uhr. Hier gehen die U14 und U16 (Jahrgänge 2006 bis 2005 und 2004 bis 2003) über 1600 Meter ins Rennen.Der Hauptlauf der Männer und Frauen über 9000 Meter steht um 15 Uhr an (zwei Runden) mit einer Jahrgangswertung in 5er-Klassen. Zur gleichen Zeit starten die Teilnehmer über 4000 Meter (eine Runde) der Klassen U18 und U20 (Jahrgänge 2001 bis 2002 und 1999 bis 2000) sowie die Hobbyläufer.Zum Abschluss um 15.45 Uhr, gibt es einen Staffellauf über fünfmal 300 Meter. Die Strecken führen über Feldwege am Rand von Schwürbitz mit Start und Ziel an der Schulturnhalle.Die Meldungen gehen an Björn Härtel unter Telefon 0179/2400392 oder E-Mail: haertel-bjoern@t-online.de . Nachmeldungen sind am Wettkampftag noch bis 11 Uhr möglich. Weitere Informationen im Internet unter www.tvschwuerbitz.de und bei Kurt Herbicht per E-Mail: marion-fischer-michelau@gmx.de