Onlinehandel schafft neue Berufe

Der Einzelhandel erlebt durch die zunehmende Digitalisierung einen tiefgreifenden Strukturwandel. Die Umsätze im Onlinehandel steigen Jahr für Jahr zweistellig, zugleich wachsen Transparenz und Verfügbarkeit des Angebotes, Kunden sind informierter und kritischer. Stationäre Unternehmen sind zusätzlich auch im Internet für ihre Kunden erreichbar und wandeln sich zu Multichannel-Händlern. Der boomende Onlinehandel bringt auch neue Tätigkeitsfelder und Prozesse für die Mitarbeiter. Deshalb wurde der neue Ausbildungsberuf "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce" entwickelt, der zum 1. August 2018 in Kraft tritt und ab diesem Termin ausgebildet werden kann. "Mit der neuen Ausbildung können unsere Unternehmen in Handel, Dienstleistung und Tourismus, aber auch andere, die Waren oder Dienstleistungen online anbieten, ihren Nachwuchs noch gezielter auf die Anforderungen und Chancen des E-Commerce vorbereiten", erklärt Rainer Kissing, Leiter Berufliche Bildung der IHK zu Coburg. Lehr- und spätere Berufsinhalte sind unter anderem: Beurteilung, Einsatz und Weiterentwicklung von Vertriebskanälen des E-Commerce, Bewirtschaftung von Online-Portalen, Online-Marketing oder Anwendung projektorientierter Arbeitsweisen im E-Commerce.



Vorstellung am Freitag

Die IHK zu Coburg lädt am Freitag, 10. November, um 15 Uhr interessierte Unternehmer und Ausbildungsverantwortliche des Handels zur Vorstellung des neuen Ausbildungsberufes in das Weiterbildungszentrum, Allee, Raum III, ein. Referentin ist Katharina Weinert, Bildungsexpertin des Handelsverbandes Deutschland. Sie hat als Sachverständige maßgeblich an der inhaltlichen Gestaltung des neuen Berufes "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce" mitgewirkt und informiert aus erster Hand über Inhalte und Anforderungen. Fragen aus dem Publikum werden beantwortet. red