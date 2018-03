Online-Dialog zur Stub wird geschlossen

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (Stub) Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach weist darauf hin, dass das Online-Dialog-Fenster zur Einreichung von Vorschlägen zur Trassenführung am Ostersonntag, 1. April, schließt. Die Bürger der drei Städte haben laut Pressemitteilung bereits über 600 Vorschläge eingereicht, mit denen die Planer nun weiterarbeiten werden.

Nach Ostern beginnt die Auswertung der Vorschläge. Viele nehmen Bezug auf bereits bekannte Vorschläge und äußern ihre Sympathie oder Ablehnung für bestimmte Varianten. Es kamen aber auch einige neue Vorschläge, welche die Planer nun zusätzlich betrachten werden. Noch bis Ostersonntag können die Bürger weitere Vorschläge einreichen. Danach beginnt die tiefere Bearbeitung und Abwägung. Erste Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung des Dialog-Forums am 13. Juli vorgestellt. Im kommenden Winter wird der Zweckverband die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken einreichen. red