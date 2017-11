Omnibus bleibt an Auto hängen

BIn Brünn parkte am Donnerstagabend ein 48-jähriger Audi-Fahrer sein Fahrzeug vor seinem Anwesen in der St.-Sebastian-Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein 73-jähriger Fahrer eines Omnibusses blieb beim Abbiegen an der Fahrerseite des parkenden Fahrzeugs hängen, so dass ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro entstand. pol