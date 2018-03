Oliver Lederer führt den Bürgerverein Beiersdorf an

Im Rahmen der Hauptversammlung des Bürgervereins Coburg-Beiersdorf führten die turnusgemäßen Vorstandwahlen zu einem Wechsel an der Spitze. Nachdem Cord-Friedrich Seegers kurz vor Beginn der Abstimmungen erklärt hatte, nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen, kürten die über 50 erschienenen Mitglieder Oliver Lederer zum neuen ersten Mann des Vereins. Zweiter Vorsitzender bleibt Jan Heisel. Zur Kassiererin wurde Rosina Geier ebenso wiedergewählt wie Klaus Hut zum Zweiten Kassierer. Dem wiedergewählten Schriftführer Michael Krauß steht als Zweiter Schriftführer nunmehr Klaus Dieter Bätz zur Seite. Erfreuliches tat sich in Sachen Beisitzer, deren Anzahl von einem auf sechs anstieg, darunter - das freut den Verein ganz besonders - drei junge Leute: Alexandra Bohl, Anke Göller und Johannes Pax. Sie möchten sich ebenso in die Stadtteilarbeit einbringen wie Christel Jacob, Werner Hörhold und Werner Schwarz. red