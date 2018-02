Olinde- Therese Kremer 90

Im Kreise ihrer großen Familie konnte Olinde-Therese Kremer ihren 90. Geburtstag feiern. Die in Aserbaidschan geborene Jubilarin blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Durch das Kriegsgeschehen wurde ihre Familie nach Kasachstan vertrieben. Als junge Frau musste sie im Bergbau unter Tage schwer arbeiten. Lange Jahre war sie auch in der Landwirtschaft tätig. Sie hatte vier Kinder. Seit dem Jahr 2000 ist Deutschland ihre neue Heimat geworden. Ihren Lebensabend verbringt sie bei ihrer Tochter Ella in Johannisthal. Stolz ist sie auf ihre acht Enkel und zehn Urenkel. Zum Geburtstagsjubiläum übermittelte Bürgermeister Bernd Rebhan Glückwünsche namens der Marktgemeinde Küps, dazu von Landrat Klaus Löffler. Margit Bauer über-brachte Segenswünsche im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Küps. red