Ohne Wagner, aber mit Jazz

Bamberg — Es verspricht besonders reizvoll zu werden: das alljährliche Stipendiatenkonzert des Richard-Wagner-Verbands Bamberg. Am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr wird der junge Kontrabassist Justus Böhm - zum Teil begleitet von Dominik Schramm (Gitarre) und Harald Schneider (Klavier) - im Spiegelsaal der Harmonie am Schillerplatz nicht nur klassisches Repertoire, sondern auch Jazz spielen. Schirmherr des Konzerts ist Oberbürgermeister Andreas Starke. Wie immer ist der Eintritt frei.

Für Justus Böhm, der in Bamberg und in den Haßbergen aufgewachsen ist und dessen erster wichtiger Lehrer Christian Hellwich, Kontrabassist bei den Bamberger Symphonikern war, geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Der Musikstudent war unter anderem Akademist der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart und Stipendiat des Aurora Festivals in Stockholm und hat am Salzburger Mozarteum gerade erfolgreich seinen Bachelor gemacht. Jetzt freut er sich auf sein erstes Solo-Konzert im Spiegelsaal der Harmonie und auf sein Bayreuth-Stipendium im nächsten Festspielsommer, mit dem ihn der Richard-Wagner-Verband ausgezeichnet hat.

Das Konzertprogramm spiegelt die Vielseitigkeit des Kontrabassisten, der seine Ausbildung zweigleisig angegangen ist: Für das klassische Repertoire war das Salzburger Mozarteum für ihn der richtige Studienort, was den Jazz-Bass betrifft, ist er weiterhin Student bei Professor Rudi Engel an der Hochschule für Musik in Würzburg. Im ersten Teil des Konzerts spielt er - zum Teil am Klavier begleitet von dem Bamberger Musiker und Wagnerverbandsmitglied Harald Schneider - Werke von Henry Eccles, Carl Ditters von Dittersdorf, David Ellis, Serge Koussevitzky und Giovanni Bottesini. Und im zweiten Teil präsentiert er gemeinsam mit seinem Studienkollegen Dominik Schramm Jazz-Nummern von Chick Corea, Renaud García-Fons und Astor Piazzolla.

Justus Böhm ist 1993 in Nürnberg geboren und in Bamberg sowie in Breitbrunn in den Haßbergen aufgewachsen. Im Alter von fünf Jahren bekam er seinen ersten Klavierunterricht, mit zwölf folgte der E-Bass und ab 2007 unter dem Bamberger Symphoniker Christian Hellwich der Kontrabass.

Während seiner Schulzeit am Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern wurde er Mitglied des Bamberger Jugendorchesters, im Jugendsymphonieorchester Oberfranken und im Bamberger Kammerchor, gewann den 1. Preis bei einem schulinternen Instrumentalwettbewerb und wurde in die studienvorbereitende Ausbildung an der Bamberger Musikschule aufgenommen. Nach dem Abitur 2011 leistete er den Bundesfreiwilligendienst bei der Arbeiterwohlfahrt in Ebern und ging mit dem Bayerischen Landesjugendorchester auf Konzerttournee.

Im Oktober 2012 begann er sein inzwischen abgeschlossenes Kontrabass-Studium am Mozarteum in Salzburg bei Professorin Christine Hoock, wurde im selben Jahr in das Sandor-Veigh Kammerorchester aufgenommen, mit dem er eine Tournee durch Italien bestritt. 2013 folgte mit dem Mozart-Opern Institut eine Konzertreise in die chinesische Sonderverwaltungszone Macao, 2014 konzertierte er als Gründungsmitglied der Mozarteum Klezmer Band in Budapest und Salzburg. 2015 ging er mit der Jungen Deutschen Philharmonie auf Konzertreise. Im selben Jahr stieg er als Bassist bei der Bamberger Band Monkee Shuffle ein, im Jahr darauf gründete er die Bands Radio Jazz Head und Kind of Orange und wurde Bassist im Blue Train Orchestra.