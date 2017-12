Ohne Seufert nach Freising

Ihren Blick sollten die Handball-Frauen der SG Kunstadt/Weidhausen nach oben richten, nachdem sie durch die vierte Niederlage in Folge im Keller der Landesliga Nord angekommen sind. Am Sonntag, 14.30 Uhr, müssen sie gegen die HSG Freising-Neufahrn antreten.



Landesliga Nord

HSG Freising-Neufahrn -

SG Kunstadt/Weidhausen

Mit Melanie Lerch haben die Gastgeberinnen eine herausragende Spielerin in ihren Reihen, die zuletzt gegen die HSG Mainfranken mit zwölf Treffern, darunter vier verwandelte Strafwürfe (Ausbeute 100 Prozent) glänzte. Auch Anna Sophia Meyerhofer gehört zu den Erfolgsgaranten, ebenso wie Nicole Schiegerl und Stefanie Häckl. Die Mannschaft ist also nicht so leicht auszurechnen, zumal sich von Spiel zu Spiel immer wieder andere Spielerinnen hervortun.

Auf die Abwehr der SG-Damen kommt jede Menge Arbeit zu und da schmerzt es schon, dass ausgerechnet Carolin Fichtel langfristig bei der SG Kunstadt-Weidhausen ausfällt. Sie wird der Mannschaft nicht nur als Fels in der Abwehr, sondern auch als wichtige Anspielstation am Kreis fehlen. Auch auf Yvonne Lang muss die SG in Freising verzichten. Sie hinterlässt eine spürbare Lücke im Angriff, wo sie aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Kampfgeistes für viele jüngere Spielerinnen ein Vorbild ist. Um die Hiobsbotschaften komplett zu machen: Auch Fabienne Seufert wird fehlen.

Doch es gibt nicht nur negative Botschaften. Lena Bauer und Steffi Aust werden diesmal wieder mit von der Partie sein. Schon ein Remis wäre unter den jetzigen Vorzeichen ein Erfolg. Im Falle einer Niederlage kommt es auf jeden Treffer an. Kämpfen heißt die Devise, damit die Negativbilanz nicht noch größer wird. Aktuell belegen die SG-Damen den vorletzten Tabellenplatz. Das will angesichts der jungen Saison noch nichts heißen. Trotzdem sollte sich die SG im bevorstehenden schweren Spiel nicht die rote Laterne in die Hand drücken lassen.

Die hat momentan der TSV Röthenbach gepachtet, dessen Torbilanz noch um ein Vielfaches schlechter aussieht als die der SG Kunstadt. Und eines zeigt die Tabelle auch: Jeder Sieg kann momentan einen spürbaren Schritt nach vorne bedeuten.

Die übrigen weiblichen Teams sind wie folgt im Einsatz: Am Samstag erwarten die TS Coburg die weibliche D-Jugend um 15 Uhr in der Angersporthalle in Coburg. Am gleichen Tag muss die Reserve der Frauen um 18 Uhr gegen den TV Marktleugast antreten. Am Sonntag, 14 Uhr, trifft die weibliche B-Jugend in fremder Halle auf den TV 1886 Ebersdorf.