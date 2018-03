Ohne Granulat kein Spiel

Kein Bayernligafußball am heutigen Samstag im Seestadion, die Heimpartie des FC Sand (14.) gegen den Würzburger FV (3.) wurde abgesagt. Grund: Sämtliche Plätze beim FCS sind nicht bespielbar.

Der Hauptplatz in Sand, das Rasenspielfeld, ist zu tief und aufgeweicht. Aber auch der Kunstrasen im Seestadion ist nicht nutzbar, obwohl frei von Schnee und Eis. Dem Vernehmen nach fehlt das Granulat auf dem Kunstrasen. Das sei bei den letzten Räumungen des Platzes mit heruntergeschoben worden, hieß es. Nachschub trifft in Sand erst Anfang der Woche wieder ein. red