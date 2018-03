Ohne Gerd Hans Oehrlein geht es nicht

Ohne den Ehrenvorsitzenden des Gartenbauvereins wäre Danndorf nicht so, wie es sich seit Jahren präsentiert. Gerd Hans Oehrlein ist ständig im Ort unterwegs, um die Grünflächen zu mähen, Hecken zu schneiden oder die Ortschaft sauber zu halten. So war es auch nur selbstverständlich, dass Vorsitzender Herbert Laschinsky seinen Amtsvorgänger bei der Jahreshauptversammlung über den grünen Klee lobte: "Er macht fast alles - ohne ihn geht es nicht!"



Kräuterwanderung war Erlebnis

Schriftführerin Astrid Schmidt erinnerte an die Arbeitseinsätze des zurückliegenden Jahres und verwies hier auf das Schmücken des wunderschönen Osterbrunnens, bei dem sich wieder viele fleißige Helfer beteiligten. Ein Erlebnis war auch die Kräuterwanderung mit den Kindern im Mai, die sehr gut angenommen wurde. Die gesammelten essbaren "Schätze" wurden anschließend zubereitet und auch gleich verzehrt.

Barbara Fischer berichtete, dass der Gartenbauverein wieder erfolgreich gewirtschaftet hat und ein gutes Finanzpolster aufweist. Die Kassenprüfer Karin Bär und Norbert Weibbrecht bescheinigten der Schatzmeisterin eine gewissenhafte Kassenführung.

Die Grüße der Marktgemeinde Mainleus überbrachte Gemeinderat Manfred Götz - auch im Namen seiner Gemeinderatskollegen Klaus Marx. Götz würdigte die Arbeit des Gartenbauvereins bei der Pflege der gemeindlichen Grünflächen: "Unser Dorf schaut sehr schön aus!" Dank sagte er auch für die Aktion "Zamm geht´s", die jedes Jahr im Frühjahr unter großer Beteiligung vor allem der älteren Mitglieder durchgeführt werde, und überreichte eine Geldspende der Marktgemeinde.



Junge Mütter helfen mit

Vorsitzender Herbert Laschinsky machte deutlich, dass es immer schwieriger werde, die Anlagen am Dorfplatz in der Zeit von März bis November allein zu pflegen: "Vielleicht finden sich ja welche, die die Anlagen sauber halten und unseren Beirat bei dieser Arbeit entlasten." Spontan signalisierte Sabrina Scherer, dass sie sich gemeinsam mit weiteren jungen Müttern darum kümmern werde.

Kreisfachberater Friedhelm Haun verwies darauf, dass 2017 gartenmäßig ein sehr schwieriges Jahr war. So sei der Winter allein dreimal gekommen und habe die Blüten der Kirsch-, Apfel- und Walnussbäume erfrieren lassen. Und das restliche Gartenjahr sei so feucht gewesen wie seit Menschengedenken nicht. Haun: "Wir hoffen, dass wir wieder ein besseres Gartenjahr bekommen. Hier im Gartenbauverein helfen alle zusammen, und es tut sich was."



Kreisverband feiert 125 Jahre

Der Kreisfachberater sprach auch das Jubiläumsjahr an, denn der Kreisverband wird heuer 125 Jahre alt. Hier würden über das Jahr viele Veranstaltungen angeboten. Für den Ausflug ins Bamberger Gemüseland und weiter an den Schwanberg und die Weinstadt Iphofen seien noch Plätze frei. Die Festveranstaltung finde am 29. September in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach statt. Haun wünschte den Danndorfer Gartlern, dass der Ort auch weiterhin blühen und gedeihen möge.

Für 25-jährige Mitgliedschaft zum Gartenbauverein Danndorf wurden Maria Hakberdi und Hartwig Bär geehrt. Brunhilde Marx erhielt eine Aufmerksamkeit aus der Hand des Vorsitzenden, weil sie seit 25 Jahren dem Vorstand angehört. Für den schönsten Blumenschmuck wurden die Anwesen der Familien Johanna und Edmund Trapper, Erika und Herbert Rosemann sowie Margitte und Manfred Götz ausgezeichnet. Das Tonmodel des Landkreises Kulmbach ging an die neuen Eigentümer des "Hellerhofs", Sabrina Scherer und Andi Hösserich.

Die Hauptversammlung beendete Kreisfachberater Haun mit dem Dia-Vortrag "Felsengarten Sanspareil", einst das Paradies der Markgräfin Wilhelmine aus der Markgrafenstadt Bayreuth. Rei.