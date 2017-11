Ohne Führerschein und Zulassung

Ein Renault ohne hinteres Kennzeichen und mit eingeschlagener Seitenscheibe hat am Montagmorgen das Interesse einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth geweckt. Am Parkplatz Sophienberg hielten die Beamten den 25-jährigen polnischen Fahrer zu einer Kontrolle an. Die Überprüfung ergab, dass der junge Mann das heruntergekommene Fahrzeug vor wenigen Tagen in Polen gekauft und nicht auf sich zugelassen hatte. Einer der Gründe hierfür war, dass er noch nie einen Führerschein besessen hat. Deswegen lag in Deutschland bereits ein Strafbefehl wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn vor. Wegen der erneuten Fahrt wird sich die Geldstrafe nun deutlich erhöhen. Die Beamten behielten den Autoschlüssel. pol