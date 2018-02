Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Dass sein Führerschein in Deutschland nicht gilt und ihn deswegen nun Anzeigen erwarten, musste ein 22-Jähriger am Mittwoch erfahren. Der Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde an einer Tankstelle in der Erhardstraße mit seinem Pkw angetroffen und kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, war er Fahrer eines neu erworbenen Kia und konnte den Beamten keine deutsche Fahrerlaubnis vorzeigen. Der 22-Jährige, der seit etwa zwei Jahren in Deutschland wohnt, ist nach eigenen Angaben lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis seines Heimatlandes. Angeblich befindet sich die Fahrerlaubnis noch in der Zustellung an seine Wohnanschrift in Deutschland. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis erwarten den Mann Anzeigen wegen Fahren ohne Zulassung und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. pol