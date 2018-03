OGV-Mitglieder sollen sich stärker einbringen

Ernste Worte fand die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Mönchröden, Ingrid Ott, im Rahmen der Hauptversammlung. Ganz und gar nicht einverstanden war sie mit dem geringen Interesse der 155 Mitglieder an den Vereinsaktivitäten. "Es ist frustrierend, wie wenig Mitglieder unsere Veranstaltungen besuchen oder mitmachen", sagte sie.

Im Blick auf das vergangene Jahr zeigte Ingrid Ott, dass es sich beim OGV Mönchröden trotz allem um einen rührigen Verein handelt. Die Vorsitzende verwies darauf, dass in der Satzung als Aufgaben des OGV unter anderem die Ortsverschönerung festgehalten ist. "Diese Aufgabe nehmen wir ernst", betonte sie und verwies auf das Schmücken der Osterbrunnen, des Christbaums, die Pflege der Rosenstöcke am Refektorium und des Obstgartens an der Schule und weitere Arbeiten, die vom Verein regelmäßig übernommen werden.

Rödentals Zweiter Bürgermeister Thomas Lesch (SPD) unterstrich, dass die Obst- und Gartenbauvereine in Rödental einen sehr hohen Stellenwert haben. Er sei froh, dass man Menschen hat, die eine tolle Arbeit im Bereich der Ortsverschönerung leisten. Nicht umhin kam Lesch, das Problem der Nachwuchsgewinnung zu thematisieren. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass die Vereine auf Bürger zugehen und offen auf eine Mitgliedschaft ansprechen. Der Bürgermeister weiter: "Man darf sich nicht entmutigen lassen". Vor allem dürfe man nicht erwarten, dass sich aus jedem Kontakt gleich ein neues Mitglied gewinnen lässt.

Wahlen: Zur Vorsitzenden wurde erneut Ingrid Ott gewählt. Zweiter Vorsitzender ist auch für die kommende Wahlperiode Jürgen Beier, Schatzmeisterin ist Karin Beier, Schriftführerin Andrea Hagner.

Langjährige Mitglieder des OGV Mönchröden wurden für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet. Seit 25 Jahre ist Manfred Wohlleben Mitglied, ebenso alnge hält Wolfgang Süße dem Verein die Treue. Schon vor 40 Jahren traten Hilmar Heland und Kurt Heublein dem OGV bei. mr