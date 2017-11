Offenes Singen von heilsamen Liedern

Am heutigen Freitag findet das offene Singen von Heil- und Kraftliedern um 19 Uhr in der Schön-Klinik statt. Bei dieser Art des Singens handelt es sich um einfache Melodien und Texte aus verschiedenen Kulturen, die mehrfach wiederholt gesungen werden, so dass sie sich gut einprägen. Notenkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Die Kraftlieder sind geeignet, neue Energie zu tanken.Kontakt bei Elisabeth Espach unter Telefon 09573/7911. red