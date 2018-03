Offene Hörsäle

Wer sich für ein Studium an der Hochschule Coburg interessiert, kann nächsten Mittwoch und Donnerstag einen Blick in die Räume und Labore werfen. Angeboten werden Seminare und Vorlesungen, Professoren und Studierende stehen für Gespräche zur Verfügung. Auch die Mensen und Wohnheime können besichtigt werden.Am Campus Friedrich Streib (Friedrich-Streib-Straße 2) präsentieren sich alle Bachelor-Studiengänge aus den Bereichen Ingenieur-, Naturwissenschaften und Informatik, Wirtschaft sowie Soziale Arbeit und Gesundheit.Am Campus Design (Am Hofbräuhaus 1 und 1a) geben die Studiengänge Bauingenieurwesen, Architektur, Innenarchitektur und Integriertes Produktdesign Einblicke in den Studienalltag. Außerdem stellen sich einige Servicestellen der Hochschule vor. Am Donnerstag, 5. April, informiert das Studentenwerk Oberfranken außerdem über die Studienfinanzierung und Bafög.Speziell für Eltern, Geschwister und Großeltern, die mitkommen, gibt es ein eigenes Begleitprogramm. Um Anmeldung wird gebeten. Mehr Informationen gibt es unter auf der Homepage der Hochschule unter www.hs-coburg.de . red