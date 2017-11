Offen für Inklusion

Bernhard Panzer



Es ist ein Projekt, das seit anderthalb Jahren läuft und das Ziel hat, die Inklusion von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen des Alltags zu fördern. Bis zum Mai 2018 ist die Finanzierung gesichert, doch der Bezirk habe schon angedeutet, dass eine Fortführung möglich sein kann. Das sagte Annika Lang von der Lebenshilfe, die dieses Projekt betreut. Es nennt sich "Wohnen, Mobilität, Freizeit - Inklusiv."

Sie gab jetzt zusammen mit Geschäftsführer Josef Hennemann und dem städtischen Behindertenbeauftragten Wolfgang Jörg einen Zwischenbericht vor dem Kulturausschuss. Tätig geworden ist man in drei Arbeitsgruppen.



Barrierefrei

Um das Thema Barrierefreiheit ging es in der Gruppe "Mobilität". Da wurden Hindernisse in der Stadt untersucht, die für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen gelten. Schon im Mai 2016 wurde eine Begehung gestartet, die die versteckten Hürden beim Busverkehr im Stadtgebiet aufspüren sollte. Anschließend wurden an die Herzo Werke als Betreiber des Stadtbusses Empfehlungen gegeben, was verbessert werden könnte. Das Anliegen sei es nun, eine Broschüre "Barrierefrei" zu erstellen.

In der Arbeitsgruppe "Freizeit und Kultur" arbeiten neben der Lebenshilfe vor allem städtische Einrichtungen und auch die Kirchen mit. In einem Flyer "Herzo inklusiv" und auf einer entsprechenden Homepage soll auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Beispielsweise gibt es einen Smoovey-Kurs bei der VHS und kürzlich fand bei der Lebenshilfe ein Fun-Spiele-Fest statt. Geplant ist laut Annika Lang eine Fortbildung, um den Umgang mit Menschen mit Behinderung kennenzulernen.

Die Arbeitsgruppe "Wohnen" beschäftigt sich mit der Suche nach geeignetem Wohnraum für die Zielgruppe. Vor allem brauche es Transparenz und die Bereitschaft der Öffentlichkeit, sagte Lang, damit man die nötigen Informationen bekomme. Man müsse wissen, wie der Bestand an barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen im Stadtgebiet ist und müsse auch den Bedarf an Sozialwohnungen kennen. Dafür sei eine Koordinationsstelle wichtig. Lang: "Der wenig vorhandene Wohnraum muss nutzbar gemacht werden." Der Bereich "Wohnen" fand auch bei Bürgermeister German Hacker (SPD) großes Interesse und Lob. Damit gelinge es, dass Wohnungen auf den Markt kommen.



Bewusstsein geschaffen

Die Beauftragte zog eine positive Zwischenbilanz. Man habe es seit Projektbeginn geschafft, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Inklusion zu wecken und habe die unterschiedlichsten Gruppen darauf aufmerksam machen können.

Auch Geschäftsführer Josef Hennemann sagte, dass diese Arbeit einen Mehrwert für die Bevölkerung habe. Die Lebenshilfe würde die Initiativrolle behalten wollen, wenn das Projekt weitergeht.

Wolfgang Jörg, der Behindertenbeauftragte der Stadt, dankte für dieses Angebot, das ihn sehr erfreut habe, als er davon erfuhr. Sei er doch in den vergangenen fünf Jahren eher ein Einzelkämpfer gewesen. Jörg zeigte sich guter Dinge, "dass der Bezirk eine Verlängerung des Modellprojekts gewährt."