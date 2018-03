Österlicher Blumenschmuck

Traditionell schmücken die Kinder der Mittagsbetreuung jedes Jahr zu Ostern den Brunnen vor dem Rathaus in Ahorn. In diesem Jahr wurde als Thema die Flower-Power-Zeit kurzerhand nach Ahorn geholt. Viele bunte Blumen strahlen nun mit der Sonne um die Wette und locken den Frühling in die Gemeinde. Ahorns Bürgermeister Martin Finzel und Landrat Michael Busch als Kreisvorsitzender der Obst- und Gartenbauvereine lobten diesen Einsatz. Foto: Gemeinde Ahorn