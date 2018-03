Oerlenbach wirtschaftet 2018 ohne Neuverschuldung

Sigismund von Dobschütz



Der Haushaltsansatz 2018 der Gemeinde Oerlenbach mit knapp zwölf Millionen Euro ist auch ohne Neuverschuldung ausgeglichen. Der diesjährige Plan liegt um 1,35 Millionen höher als der Ansatz 2017 (10,6 Mio), der damals schon das Ergebnis von 2016 um eine knappe Million Euro übertroffen hatte. Grund für die Erhöhungen sind vorwiegend geplante Investitionen, die jedoch durch Zuschüsse auf der Einnahmenseite anteilig ausgeglichen werden.

Die überwiegend von der Sanierung der Wilhelm-Hegler-Halle verbliebenen Restschulden in Höhe von 1,4 Millionen Euro entsprechen einer Pro-Kopf-Verschuldung von 280 Euro. Der Finanz- und Haushaltsausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplan zuzustimmen.

Der größte Brocken im Verwaltungshaushalt betrifft die allgemeine Finanzwirtschaft mit Einnahmen von 6,3 Millionen und Ausgaben von 3,2 Millionen Euro. Hier stehen den Einnahmen aus Einkommenssteuer in Höhe von 2,9 Millionen (Vorjahr 2,6 Mio) und Schlüsselzuweisungen vom Land mit 1,7 Millionen Euro (Vorjahr 1,4 Mio) allerdings die im Vergleich zum Vorjahr (2,1 Mio) auf nur noch knapp 2,0 Millionen Euro verminderte Kreisumlage auf der Ausgabenseite gegenüber. Der Verwaltungshaushalt schließt mit der Gesamtsumme von 7,98 Millionen Euro und ist damit um etwa 800 000 Euro höher als im Vorjahr (7,17 Mio) angesetzt.



Programm für Schulsanierungen

Um 550 000 Euro über dem Vorjahresansatz (3,43 Mio) ist heuer der Vermögenshaushalt in Höhe von 3,98 Millionen Euro geplant. Die größte Position auf der Ausgabenseite nimmt hier die Sanierung des Schulgebäudes in Rottershausen ein mit allein 800 000 Euro. Da diese Maßnahme allerdings, wie von Bürgermeister Franz Kuhn vorgeschlagen und vom Gemeinderat beschlossen, über das neue, speziell für Schulsanierungen aufgelegte Kommunale Investitions-Programm (KIPP-S) abgewickelt werden soll, stehen auf der Einnahmenseite erwartete Zuwendungen in Höhe von 400 000 Euro. "Ob es so kommt, wird sich herausstellen", gab sich der Bürgermeister abwartend. Ein entsprechender Förderantrag wird noch eingereicht.

Auch die Feuerwehren sind im Haushaltsplan mit 90 000 Euro bedacht, ebenso wie die Jugend mit 60 000 Euro für die Jugendräume in Oerlenbach und Ebenhausen. Mit einem Restaufwand von 130 000 Euro musste noch die Sanierung der Hegler-Halle im Vermögenshaushalt berücksichtigt werden.

Die größte Position ist das Bau- und Wohnungswesen mit 1,57 Millionen Euro, die aber mit 454 000 Euro auf der Einnahmenseite unter anderem durch Grundstücksverkäufe anteilig ausgeglichen werden. Für den Erwerb von Grundstücken hat die Gemeinde 600 000 Euro eingestellt, die restliche Million verteilt sich auf die üblichen Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen. In dieser Maßnahmenliste fallen die Erschließung des Baugebiets an der Ziegelei in Ebenhausen mit einem Restposten von 140 000 und die geplante Erneuerung der Eltingshäuser Straße mit 300 000 Euro ins Auge. Zwar hatte der Gemeinderat das ab März geplante Projekt Eltingshäuser Straße bis zur endgültigen Klärung der Straßenausbaubeitragssatzung ausgesetzt. Doch wurden die schon geplanten Kosten in den Haushalt aufgenommen, "falls es heuer doch noch etwas werden sollte", so Kuhn.

In der Buchungsposition "Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung" betreffen die beiden größten Haushaltsbrocken die Weiterführung der Bauhoferweiterung mit 630 000 sowie die jährliche Investitionsumlage von 100 000 Euro für den mit Poppenhausen gemeinsam betriebenen Zweckverband Gewerbepark A71.