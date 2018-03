ÖPD hält Stimmkreis- und Hauptversammlung

Der ÖPD-Kreisverband Kulmbach-Lichtenfels hält am heutigen Montag, 26. März, seine Stimmkreisversammlung und seine Jahresversammlung. Ab 19.30 Uhr beginnt die Stimmkreisversammlung im Hotel "Drei Kronen" in Burgkunstadt, anschließend findet die Hauptversammlung des Kreisverbandes Kulmbach-Lichtenfels statt. Auf der Tagesordnung stehen vor allem Neuwahlen des Vorstands, der Bundesparteitag im Mai in Aschaffenburg sowie die Vorbereitungen für die Landtagswahl in Bayern. Interessierte Bürger sind willkommen. red