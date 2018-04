Ölspur hinterlassen: Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen, gegen 9.45 Uhr, befuhr vermutlich ein Holzrückefahrzeug die Kreisstraße 7 von Tschirn in Richtung Brennersgrün. Auf diesem Weg verlor die Arbeitsmaschine einiges an Hydrauliköl und verschmutzte die Fahrbahn auf circa 2,5 Kilometer. Kurz hinter Brennersgrün verlor sich die Spur auf einem Waldweg. Hinweise erbittet die PI Ludwigsstadt (Tel. 09263/ 975020).