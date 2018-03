Ökumenischer Weltgebetstag

Am Freitag, 2. März, findet weltweit der ökumenische Weltgebetstag der Frauen statt. In der Pfarreiengemeinschaft "Im Lauertal" beginnt in Weichtungen am Freitag, 18 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein und Köstlichkeiten aus Surinam in der ehemaligen Schule. Am Freitag, 19 Uhr, findet ein Gottesdienst in Maßbach in der katholischen Kirche mit anschließendem gemeinsamen Treffen im Pfarrheim statt. Ebenfalls um 19 Uhr ist in Poppenlauer ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche sowie im Anschluss ein gemeinsames Treffen im evangelischen Gemeindehaus. Ein weiterer ökumenischer Gottesdienst findet um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Rothhausen statt. Anschließend gibt es ein Treffen in der Pizzeria Angelo. mib