Ökumenischer Emmausgang

Zu einem ökumenischen Emmausgang am Ostermontag, 2. April, laden die evangelische und katholische Gemeinde in Weißenbach ein. Beginn ist um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Mehrere Stationen laden zum Nachdenken über die Emmausgeschichte und die eigenen Lebenswege ein. Der Abschluss findet in der katholischen Kirche in Weißenbach statt. sek