Ökumenische Hilfe für St. Georg

An der Vleugels-Orgel in der Spitalkirche musste im Rahmen der Höchstadter Kulturnacht vor kurzem Höchstadts Orgelvirtuose Gabriel Konjaev sein Mitternachtskonzert spielen, weil die Orgel der Stadtpfarrkirche momentan genauso restauriert wird wie die gesamte St.-Georgs-Kirche. Vor der Orgel der Spitalkirche überreichte nunmehr auch Gabriel Konjaev eine Spende in Höhe von 1000 Euro zugunsten der Renovierung von St. Georg.



Bach in der Christuskirche

Vergangenen Sonntag spielte Konjaev nämlich an der Orgel der evangelischen Christuskirche vor vollem Haus ein Benefizkonzert. Eine Stunde lang bot er dabei Musik auf höchstem Niveau, indem er ausschließlich Werke des "Meisters aller Orgelmeister", Johann Sebastian Bach, darbot. Vier große Präludien und Fugen sowie mehrere Choralvorspiele des Barockkomponisten gab Konjaev zum Besten.



Ähnlich wie vor 20 Jahren

Vor über 20 Jahren, kurz nach Beginn seines Wirkens in Höchstadt, stand Konjaev die Orgel in St. Georg für mehrere Benefizkonzerte zur Verfügung, aus deren Erlös die Anschaffung der neuen Schucke-Orgel in der Christuskirche unterstützt wurde. Bereits damals erhielt Gabriel Konjaev den Schlüssel für Kirche und Orgel der Stadtpfarrkirche und zählt seitdem zum Organistenteam der Pfarrei. Nunmehr wollte der Organist einen künstlerischen und materiellen Beitrag für die Orgelsanierung der Stadtpfarrkirche leisten. red