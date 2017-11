Ökolandbau und was es damit auf sich hat

sek



Die Öko-Modellregion Oberes Werntal veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem BBV Bad Kissingen und Schweinfurt und dem AELF Schweinfurt am Montag, 20. November, einen Informationsabend mit Impulsvortrag zum Thema "Ökolandbau - was hat es damit auf sich?". Die Veranstaltung findet bei den Bio-Pionieren Rudolf und Hannelore Göbel in "Rudolfs Heuboden", Schweinfurter Straße 35, in Poppenhausen-Maibach statt und beginnt um 19 Uhr. Sie richtet sich an konventionell und ökologisch wirtschaftende Betriebe der Region und an Neuumsteller. Interessierte melden sich für den Infoabend bis Donnerstag, 16. November, unter Tel.: 09726/ 906 724 oder per Mail unter oekomodellregion@wasserlosen.de an.