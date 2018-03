Öffnungszeiten ändern sich

In der Gemeindeverwaltung Wartmannsroth ändern sich ab 1. April die Öffnungszeiten für den Parteienverkehr. Geöffnet ist jetzt am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Verwaltung in der Regel Montag, Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr und mittwochs ab 8 Uhr telefonisch erreichbar, teilte die Gemeinde mit. sek