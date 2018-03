ÖDP nominiert Manuela Forster

Bei der Stimmkreisversammlung für den Stimmkreis 405 Forchheim im "Stadtlockal" in Forchheim wurde Manuela Forster einstimmig zur Direktkandidatin der ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) für die Landtagswahl 2018 gewählt. Die 44-Jährige ist in Forchheim geboren und in Kersbach aufgewachsen und wohnt derzeit in Nürnberg. Sie war für die ÖDP in Nürnberg bereits als Kreisvorsitzende und im bayerischen Landesvorstand als Beisitzerin aktiv.

Zum Listenkandidaten wurde Simon Wilhelm aus Pretzfeld gewählt. Der 31-jährige ist Beisitzender des oberfränkischen ÖDP-Bezirksvorstandes.

Bezirksvorsitzender Thomas Müller (Burgkunstadt), der die Versammlung leitete, sieht gute Chancen für die ÖDP bei der Landtagswahl. Nach Umfragen wünsche sich die Bevölkerung "Schwarz-Grün" in der Regierung. "Da ist es doch besser, gleich das Original zu wählen. Die ÖDP vertritt christlich-soziale Wertvorstellungen und bindet sie ein in ein politisches Konzept, das allen Menschen auch in Zukunft ein lebenswertes Leben in Würde auf dieser Erde ermöglicht", betonte Müller. Die ÖDP habe den besseren "Bayern-Plan". Um die Klimaerhitzung zu bekämpfen, müsse die Energieversorgung möglichst bald auf 100 Prozent erneuerbare Energien umgestellt werden. Mit der Kohleverbrennung müsse spätestens 2022 Schluss sein. Der öffentliche Nahverkehr müsse - wenn schon nicht kostenlos - so doch wenigstens deutlich günstiger als der Individualverkehr werden und deutlich attraktiver.

Manuela Forster brachte bei ihrer Vorstellung zum Ausdruck, dass ihr als Managerin in der Medizintechnik mit 25-jähriger Berufstätigkeit der Gesundheitsbereich besonders am Herzen liegt. "Der Schutz der Patienten vor Infektionen mit multiresistenten Keimen und die Behebung des bestehenden Fachkräftemangels erfordern deutlich mehr Investitionen." Und dazu gehöre auch, dass wir endlich von der unethischen Massentierhaltung wegkommen. Forster unterstützt auch das Volksbegehren "Betonflut eindämmen" zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. So hält sie den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 470 durch das Wiesenttal für völlig verfehlt. Mit Schrecken beobachtet sie, wie sich die Gegend auf ihrer Fahrt von Nürnberg nach Kersbach negativ verändert hat. red