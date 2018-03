ÖDP lädt ein

Am Mittwoch, 21. März, um 20 Uhr lädt die ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) ins "Stadtlockal", Hauptstraße 52 a in Forchheim, zur Stimmkreisversammlung ein, um den Direktkandidaten für Forchheim für die Landtagswahl 2018 zu wählen.

Die Sitzung wird geleitet vom oberfränkischen Bezirksvorsitzenden Thomas Müller (Burgkunstadt), der auch das ÖDP-Landtagswahlprogramm in Kurzform vorstellen wird.



Manuela Forster bewirbt sich

Bisher einzige Bewerberin ist die gebürtige Forchheimerin Manuela Forster. Außerdem wird auch ein Forchheimer Listenkandidat für die oberfränkische ÖDP-Liste gewählt. red